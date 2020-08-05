В Челябинске бывший пристав, пытавшийся обмануть бизнесмена на 25 млн рублей, ответит перед судом

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный районный суд рассмотрит дело 49-летнего бывшего пристава Дмитрия Дубынина, который пытался обмануть челябинского бизнесмена Артура Никитина на 25 млн рублей.

По версии следствия, в 2019 году велось уголовное дело против компании предпринимателя. Организацию обвиняли в уклонении от налогов. Дубынин предложил решить вопрос за круглую сумму.

— При этом, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, ввел учредителя организации в заблуждение относительно реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств. Во исполнение достигнутых договоренностей потерпевший передал обвиняемому часть денежных средств в размере 200 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU