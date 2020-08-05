Новый тренд в оценке благоустройства: общественники оценили велопробег губернатора Алексея Текслера по Озерску

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:05:20+03:00

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Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Озерск. Причем, проехал глава региона по одному из трех ЗАТО области необычным для чиновника образом — на велосипеде. Этот факт отметили все СМИ и общественники.

— Объезжать территории на служебных машинах отныне не модно и не продуктивно. Лучше — на легком транспорте, что доказал губернатор Алексей Текслер. Маршрут был составлен по жалобам на городскую среду, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Отчетливо просматривается одна великая задача — вытащить, наконец, чиновников из глухих авто, дабы они лично были в курсе, где необходимо поднажать на благоустройство. И вот — сам Текслер на двухколесном «друге». Метод работает. Прочим регионам пора брать на вооружение.

Основной целью визита губернатора стала личная проверка того, как реализуются ключевые проекты в Озерске.

ИСТОЧНИК KP.RU