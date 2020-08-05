Участника драки в сауне на северо-западе Челябинска нашли по следам крови на руках

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:11:52+03:00

Молодой человек уже был судим

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Задержать за 20 минут: сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поймали участника потасовки в сауне на Захаренко. Во время отдыха ночью 4 августа между посетителями возник конфликт, переросший в драку.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина 00:00 00:00

— Получив подробные приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. Спустя 20 минут гражданин был задержан возле одного из соседних домов. На руках были следы крови, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Мужчину передали сотрудникам полиции. 20-летний молодой человек уже был судим. Потерпевших увезли на скорой. По информации нашего сайта, у них сломаны носы.

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ИСТОЧНИК KP.RU