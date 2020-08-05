За незаконные киоски в подземном переходе на площади Революции ответит экс-директор челябинского горсада
Следственный комитет Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Горсад им. А.С. Пушкина» Ольги Поповой, обвиняемой в халатности.
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По данным следствия, Попова отдала под аренду помещение в подземном переходе на площади Революции без проведения конкурса. В период с 2018 по 2019 года она заключила контракт на невыгодных условиях.
Ущерб от действий бывшего директора оценили в 4,9 млн рублей.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — сообщили в пресс-службе СУ СК Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU