За незаконные киоски в подземном переходе на площади Революции ответит экс-директор челябинского горсада

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:38:15+03:00

Бывший директор горсада ответить за незаконные киоски в подземном переходе на площади Революции Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ущерб оценили почти в 5 млн рублей

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Следственный комитет Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Горсад им. А.С. Пушкина» Ольги Поповой, обвиняемой в халатности.

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По данным следствия, Попова отдала под аренду помещение в подземном переходе на площади Революции без проведения конкурса. В период с 2018 по 2019 года она заключила контракт на невыгодных условиях.

Ущерб от действий бывшего директора оценили в 4,9 млн рублей.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — сообщили в пресс-службе СУ СК Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU