5 Авг. 2020 2020-08-05T14:11:42+03:00

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Утром 5 августа областное министерство экологии нагрянуло с проверкой на ЧЭМК, чтобы выяснить, как предприятие снижает выбросы во время НМУ.

Ревизоры прогулялись по четырем цехам и не нашли никаких нарушений.

— К нашему удивлению предприятие не только соблюдало все заявленные мероприятия, но и предпринимало дополнительные действия по снижению выбросов. В частности, в цехе №6 по нормативу в период НМУ должна приостанавливаться работа одной из восьми печей. По факту было остановлено четыре печи. Кроме того, выгрузка продукции сокращена на 50 процентов, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

После проверки специалисты составили ряд рекомендаций для предприятий. Одни из них — усилить полив территории, чтобы пыль не подымалась в воздух, а также увеличить срок оповещение сотрудников предприятия о предстоящих НМУ.

Виталий Безруков заявил, что это не последняя неожиданная проверка. Также министерство экологии планирует ночные выезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU