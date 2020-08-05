Министерство экологии нагрянуло с проверкой на ЧЭМК
Утром 5 августа областное министерство экологии нагрянуло с проверкой на ЧЭМК, чтобы выяснить, как предприятие снижает выбросы во время НМУ.
Ревизоры прогулялись по четырем цехам и не нашли никаких нарушений.
— К нашему удивлению предприятие не только соблюдало все заявленные мероприятия, но и предпринимало дополнительные действия по снижению выбросов. В частности, в цехе №6 по нормативу в период НМУ должна приостанавливаться работа одной из восьми печей. По факту было остановлено четыре печи. Кроме того, выгрузка продукции сокращена на 50 процентов, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
После проверки специалисты составили ряд рекомендаций для предприятий. Одни из них — усилить полив территории, чтобы пыль не подымалась в воздух, а также увеличить срок оповещение сотрудников предприятия о предстоящих НМУ.
Виталий Безруков заявил, что это не последняя неожиданная проверка. Также министерство экологии планирует ночные выезды.
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ИСТОЧНИК KP.RU