«Самолетом, поездом и снова самолетом»: девочку с опухолью из Магнитогорска спасут в Германии

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:01:56+03:00

Из-за коронавируса лекарство для Сони Барашовой не могут доставить в Россию

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Онкобольная девочка Соня Барашова из Магнитогорска уже четыре месяца не может дождаться дорогостоящего препарата из-за границы. Поставщики назвали новую дату — 11 августа. Надежды на то, что это случится мало и семья готовит план «Б» — подала документы на получение загранпаспортов и нашла подходящую клинику в Германии.

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— Почему сразу не рассматривали лечение в другой стране? Дело в том, что вариант с перелетом в Германию — не то чтобы самый лучший, тут свои риски — медицинские, лучше все же провести Соне терапию в России под присмотром наших лечащих врачей, — прокомментировали в фонде «Искорка», который помогает девочке. — Сейчас семья заказала загранпаспорта Соне и маме, а мы готовим переводы медицинских документов.

Добираться придется с пересадками: самолетом, поездом и снова самолетом. Но в нынешних реалиях проще доставить пациента за границу, чем ввезти в Россию препарат. Для перевозки радиоактивного йода, на основе которого он сделан, нужен грузовой спецборт. Из-за коронавируса перелеты приостановили.

Соня лечится уже два года. Диагноз «нейробластома» врачи поставили девочке не сразу. У девочки поднялась температура, начался кашель, возникли боли в пояснице и ногах. Сначала лечили от простуды, бронхита и пневмонии в родном Магнитогорске.

В тяжелом состоянии девочку привезли в Челябинск. С тех пор она перенесла шесть блоков химиотерапии первой линии и четыре блока второй линии. Рост опухоли удалось остановить.

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ИСТОЧНИК KP.RU