Где в Челябинске ограничено движение транспорта в четверг 6 августа 2020

Заранее выбирайте маршрут без препятствий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Челябинске стоит отличная погода, дорожные службы торопятся отремонтировать как можно больше дорог. Вот и в четверг, 6 августа, работы будут вести сразу на семи участках, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Движение ограничат на следующих участках:

— ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — идет монтаж бортового камня и пандусов;

— ул. Машиностроителей — проводится демонтаж/монтаж бортового камня, укладывают асфальтобетонное покрытие;

— ул. Новороссийская — идет устройство асфальтобетонного покрытия;

— ул. Артиллерийская — поздно вечером будут наносить горизонтальную разметку;

— ул. Жукова — проводится демонтаж и монтаж бортового камня, демонтаж тротуара;

— ул. Лесопарковая — укладывают асфальтобетонное покрытие;

— проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.

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