Где в Челябинске ограничено движение транспорта в четверг 6 августа 2020

Заранее выбирайте маршрут без препятствий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пока в Челябинске стоит отличная погода, дорожные службы торопятся отремонтировать как можно больше дорог. Вот и в четверг, 6 августа, работы будут вести сразу на семи участках, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Движение ограничат на следующих участках:
— ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — идет монтаж бортового камня и пандусов;
— ул. Машиностроителей — проводится демонтаж/монтаж бортового камня, укладывают асфальтобетонное покрытие;
— ул. Новороссийская — идет устройство асфальтобетонного покрытия;
— ул. Артиллерийская — поздно вечером будут наносить горизонтальную разметку;
— ул. Жукова — проводится демонтаж и монтаж бортового камня, демонтаж тротуара;
— ул. Лесопарковая — укладывают асфальтобетонное покрытие;
— проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.
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