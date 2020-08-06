Минобр рассказал, откроется ли продленка в школах Челябинской области

Родители переживают, с кем оставить ребенка после уроков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К радости мам и пап минобр Челябинской области обещает, что в сентябре все школы нашего региона начнут работу в обычном режиме, то есть школьники все же сядут за парты — дистанционка останется в прошлом. Однако школы, по словам наших читателей, будут работать в новом режиме.

— Моя дочь идет в первый класс одного из лицеев Ленинского района. В июле нас пригласили на первое родительское собрание. И сразу предупредили: продленки в этом году не будет. Мы, конечно, расстроены, так как бабушки у нас нет, и оставлять дочь не с кем, — рассказала читательница КП-Челябинск Анна.

В минобре области нас заверили, что тотальных запретов на открытие групп продленного дня на Южном Урале нет. Решение каждая школа принимает самостоятельно.

— Ограничений по продленке не установлено. Новые правила СанПин разрешают детям находиться в так называемой групповой ячейке. Организация групп продленного дня — это дополнительная услуга, поэтому школа решает сама, с учетом всех рисков, оказывать ее или нет, — заявила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

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