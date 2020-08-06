Беременная челябинка семь месяцев терпела истязания мужа

Истязания длились семь месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Челябинска пойдет под суд за неоднократное избиение своей жены. Положение подсудимого усугубляет тот факт, что женщина на момент истязаний была беременной, сообщает прокуратура Челябинской области.

Избиения длились семь месяцев. Мужчина неоднократно поднимал руку на свою супругу, заставлял ее сбривать волосы, обливал зеленкой и унижал. Под конец он разошелся настолько, что нанес жене тяжкие травмы.

— Челябинцу предъявлено обвинение по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека». Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд. Мужчине грозят восемь лет тюремного заключения, — замечают в прокуратуре.

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