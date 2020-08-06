На Байконуре забраковали ракеты «Протон-М» из некачественных деталей, выпущенных в Челябинской области

Неладное заметили уже на Байконуре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе стало известно, что Байконур вернул в Москву три бракованные космические ракеты «Протон-М» из-за брака деталей, выполненных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Напомним, сегодня этот завод входит в состав государственной корпорации «Роскосмос».

— По словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, — сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, речь идет о бракованных болтах, которые используют для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Одна ракета уже отремонтирована, и конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru