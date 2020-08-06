Челябинцев приглашают за качественной сантехникой и аксессуарами для ванной комнаты

Давно хотели обновить ванную комнату и поменять сантехнику? Время выгодных покупок настало!

Магазин «Сантехорбита» приглашает челябинцев в новый магазин по адресу: ул. Бажова, 91А (ТОК «Бажовский»). Здесь представлен широкий ассортимент товаров и аксессуаров для туалетов и ванных комнат.

Кстати, если вы придете в магазин 15 августа и совершите покупку от 1500 рублей, то получите гарантированный подарок — фильтр-кувшин для дома «Гейзер».

А главное, в связи с открытием нового магазина всех покупателей ждут подарки и розыгрыш главного приза — сертификата на покупки номиналом в 5000 рублей!

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно внимательно соблюсти все условия. Рассказываем пошаговую инструкцию.

1. С 1 по 15 августа совершите любую покупку в магазине «Сантехорбита» по адресу: г.Челябинск, ул. Бажова, 91А (ТОК «Бажовский», часы работы — с 9.00 до 20.00).

2. Сохраните чек!!!

3. Зайдите на официальную страницу магазина «Сантехорбита» во ВКонтакте.

4. Сделайте фотографию чека и запишите его номер под эти постом.

5. Сделайте репост этой записи у себя на странице.

Розыгрыш призов пройдет в группе 15 августа после 20.00 по московскому времени. Там же и назовут имя счастливчика.

Внимание: количество покупок и чеков не ограничено. Удача может улыбнуться каждому!

СПРАВКА КП

Компания «Сантехорбита» работает на рынке с 2003 года. Основной вид деятельности — оптовая продажа сантехники и сантехнического оборудования. Широкий ассортимент товаров отечественных и импортных производителей: смесители, мойки из нержавеющей стали и искус. мрамора разных декоров, санфаянс, мебель для ванных комнат, аксессуары и многое другое.

www.sanopt74.ru

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