Прокуратура нашла нарушения в следственном изоляторе и тюрьме в Челябинской области

Норма площади для одного заключенного — четыре квадратных метра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура нашла нарушения в магнитогорской тюрьме и следственном изоляторе № 2. Проверке предшествовали жалобы о нарушении условий содержания.

— Проблема заключалась в том, что норма площади для одного заключенного — четыре квадратных метра. Вместо этого она составила 3,8—3,9 кв. м. Норма не выдерживалась. Также в ряде камер не соблюдался режим и занавешивались спальные места. Заключенные не спали по ночам либо, наоборот, засыпали днем. Администрацией данные нарушения не пресекались,— рассказал магнитогорский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимир Филимонов

Руководство исправительных учреждений получило представления об устранении нарушений. Результат работы над ними находится на контроле прокуратуры.

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