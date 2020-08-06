В Челябинске подростки устроили экстремальное развлечение в «заброшке» на берегу карьера

Ребят попросили добровольно покинуть территорию, но они не послушались. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске сотрудники МЧС и полиции провели межведомственный рейд на территории карьера Изумрудный. Они искали нарушителей, отдыхающих в необорудованных местах для купания. В ходе проверки было принято решение осмотреть недостроенное заброшенное здание, которое находилось на берегу недалеко от санатория «Волга».

А на крыше «заброшки» толпа подростков устроила себе экстремальное развлечение – прыжки в воду с высоты не менее 10 метров. Сотрудники МЧС и полиции направились к ребятам, чтобы объяснить им, что такие действия могут привести к смертельному исходу. Ведь велик риск удариться об камни, спрятанные в воде. Однако простая беседа не смогла убедить молодежь отступиться от своей идеи. Многие из подростков заявили, что их родители в курсе, чем они занимаются.

— В таком возрасте очень сильны протестные настроения и бравада. Поэтому участковые уполномоченные полиции и инспекторы ГИМС перешли от слов к делу. В соответствии с законом их родители могут быть привлечены к административной ответственности за бесконтрольное нахождение несовершеннолетних, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Угроза штрафами дала результат. Подростки в спешке покинули заброшенное здание, чтобы не нахватать себе лишних проблем. Однако вернутся ли они сюда снова, остается загадкой.

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