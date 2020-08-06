«На место приехала реанимация»: в Челябинске штанга троллейбуса протаранила окно автобуса

Удар был нанесен по месту, где находился водитель
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске возле Алого поля произошла авария с участием общественного транспорта. Как рассказывают очевидцы, штанга троллейбуса слетела с токоприемника и протаранила окно автобуса, который двигался во встречном направлении.
— На место приехала реанимация. В аварии пострадал водитель автобуса. Они его осмотрели. Но травмы вроде как несерьезные, — рассказал читатель КП-Челябинск.
На место также прибыли сотрудники ГИБДД. Они опрашивают свидетелей произошедшего и осматривают последствия аварии.
— При проезде спецчасти контактной сети пересечение троллейбус/троллейбус произошёл сход. Сейчас устанавливаются причины произошедшего., — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов.
Отметим, что это уже не первый случай в Челябинске за сегодня с участием общественного транспорта. Ранее возле Алого Поля на дороге остановился троллейбус из-за поломки. На помощь ему пришли неравнодушные жители города.
Последствия аварии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последствия аварии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последствия аварии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последствия аварии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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