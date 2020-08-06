«На входе замеряют температуру и заставляют надевать маски»: в Челябинске заработали колеса обозрения

Жители Челябинска смогут вновь увидеть панораму города. Фото: vk.com / Мегаполис - Челябинск

В Челябинске начали работать колеса обозрения, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19. Однако посещать их разрешено с учетом соблюдения всех норм Роспотребнадзора. Как рассказывают жители города, которые побывали уже на этих аттракционах, некоторые заведения работают с небольшими нарушениями.

— Я с мужем ходила на колесо обозрения возле ТРК Горки. Мы купили билет на кассе, где нас предупредили, что при посещении нужно надеть обязательно маски. А на самом входе измеряли температуру, но почему-то проверили только меня. Моего мужа по какой-то неизвестной причине решили проигнорировать, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Отметим, что работу аттракционам разрешили после снятия режима ограничения 16 июля. Самым первым, кто открыл свои развлекательные площадки стал парк Гагарина. Специально к этому событию было подготовлено 16 новых аттракционов, два из которых стали экстремальными.

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