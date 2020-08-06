Чемпионат России по легкой атлетике перенесли в Челябинск

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В Челябинске состоится чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования пройдут с 8 по 11 сентября. Такое решение приняла Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

— Чемпионат России, как и ожидалось, перенесен в Челябинск. В последнее время, как правило, национальный чемпионат проходил в течении трех дней. В 2020 программа увеличена за счет участия в турнире многоборцев и параллельного проведения в рамках чемпионата первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет, — сообщила пресс-служба ВФЛА.

Однако решение о переносе чемпионата обрадовало не всех. Так, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене со скепсисом отреагировала на такое сообщение.

Ласицкене не понравилась средняя температура в городе. Фото: instagram.com / lasitskene.maria

Изначально планировалось, что соревнования должны будут пройти в Чебоксарах. Однако от такого решения было принято отказаться из-за неясности с эпидемиологической ситуацией в городе.

Отметим, что в ВФЛА также добавили, что окончательное решение по проведению соревнований будет приниматься только после получения соответствующих согласований от региональных отделений Роспотребнадзора

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