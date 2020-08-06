Дым было видно даже в темноте: в Челябинске произошел пожар на территории храма

Скриншот: камера «Интерсвязи»

В Челябинске вечером, 6 августа, произошел пожар на территории храма «Утоли моя печаль». Момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что дым от огня можно разглядеть даже в темноте.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные машины. С возгоранием сотрудники МЧС разобрались за несколько минут. Выяснилось, что огнем охватило грузовой автомобиль, который находился возле забора в ста метрах от храма.

— Загорелся автомобиль «Газель», который не эксплуатировался длительное время. Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники дознания, выясняют причины возгорания, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, что накануне горел термальный корпус «Баден-Баден». Его тушили в темное время суток. Как рассказали в МЧС, от огня пострадал хозблок и кровля бани.

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