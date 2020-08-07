Кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске достроят через три года

Собор будет достроен к 2023 году. Фото: пресс-служба Челябинской митрополии.

Компания «РМК» примет участие в финансировании завершения строительства Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил компанию за принятое решение.

- Кафедральный собор – это знаковый для всей Челябинской области объект. До сих пор в регионе столь величественного храма не было. Он украсит наш город, будет востребован верующими. Мы признательны за решение финансировать завершение строительства Кафедрального собора. И в целом хочу отметить большую благотворительную и социальную деятельность компании в регионе.

Губернатор напомнил, что строительство идет давно, и это в прямом смысле – долгострой. Он также пояснил, что вопрос финансового участия в большом деле обсуждался ранее с руководством «РМК». Собор достроят к 2023 году.

Напомним, что заложили новый собор в Калининском районе Челябинска 18 сентября 2013 года. Первая свая была забита больше чем через год - 25 декабря 2014 года. Главный собор Челябинской области назван в честь Рождества Христова. Дореволюционный челябинский собор, разрушенный в годы советской власти, тоже именовался Христорождественским. Строится храм на пожертвования.

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