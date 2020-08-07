Взяли с поличным: в Челябинской области вынесли приговор наркодилеру

Южноуральца задержали в Магнитогорске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор мужчине, распространяющему наркотики. Южноуральца задержали в марте прошлого года — сотрудники регионального УФСБ поймали его с поличным, когда тот доставал из тайника сверток с наркотиком массой 1 кг.
— Суд признал виновным жителя Магнитогорска в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Следующие 9 лет осужденный проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, ему выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.
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