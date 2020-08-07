Райффайзенбанк: бухгалтерские задачи отнимают у предпринимателей более 10 часов в неделю

Решение бухгалтерских вопросов отнимает у многих предпринимателей более 10 часов в неделю, показал опрос собственников малого и микро бизнеса, проведенный Райффайзенбанком. Более 40% хотели бы автоматизировать эти процессы, чтобы быстро и просто выставлять счета, формировать и отправлять в налоговую декларацию и проверять контрагентов.

Малый и микро бизнес тратит достаточно много времени на решение бухгалтерских вопросов, и чаще все это делает бухгалтер, работающий в штате. 37% опрошенных Райффайзенбанком владельцев бизнеса заявили, что на эти задачи компания тратит более 10 часов в неделю. Еще 20% тратят на бухгалтерские процессы 4-10 часов еженедельно.

Более 40% опрошенных хотели бы автоматизировать свою бухгалтерию, а 25% уже это сделали. Самой востребованной онлайн-услугой предприниматели назвали формирование и отправку декларации в налоговую. Многие также хотели бы онлайн получать обратную связь от контролирующих органов.

При этом каждый пятый предприниматель пользуется онлайн-бухгалтерией своего банка, а 78% все еще не пользуются по разным причинам.

Чаще всего онлайн предприниматели выставляют счета и уплачивают налоги и страховые взносы. Затем следует формирование и подачи декларации. Более 70% предпринимателей используют для этого платные сервисы онлайн-бухгалтерии.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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