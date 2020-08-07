В центре Челябинска сошел с рельсов трамвай

Это не первый случай схода трамвая с рельсов в этом году. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

В центре Челябинска сегодня, 7 августа, с рельсов сошел трамвай. ЧП произошло утром на пересечении улиц Труда и Российская. Об этом «Комсомольской правде» сообщил главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов.

— Сход вагона произошел около 8:50, — рассказал Евгений Талыпов. — Что именно послужило причиной схода установят специалисты «ЧелябГЭТ».

Номер маршрута, по которому двигался трамвай, в управлении не уточнили. Известно, что вагон двигался в сторону трамвайного депо.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к затруднению движения транспорта происшествие не привело.

Это не первый подобный случай за лето. Так, 25 июля, на проспекте Ленина сошел с рельсов трамвай №3. В июне аналогичный случай произошел в районе Теплотехнического института Причиной ЧП, как считают коллеги-водители, тогда стало плохое состояние путей.

Позже городские власти рассказали о завершении электронного аукциона на ремонт перекрестков с трамвайными путями, состояние которых уже много лет вызывает недовольство автомобилистов. Сумма затрат — более 11,7 млн рублей. По условиям контракта работы должны быть завершены до 16 октября текущего года. На каждый объект будет действовать гарантия в зависимости от вида работ.

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