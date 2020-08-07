Победитель «Эко-Проектора» возглавил экологическую организацию Челябинска

Финалист конкурса «Эко-Проектор»Александр Татарников в свое время организовал проект «Эко-дружина». Он получил средства после победы в молодежном конкурсе, при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»). Энтузиаст решил не останавливаться на достигнутом и возглавил общественную экологическую организацию «Зеленый город».

Проект «Эко-дружина» стал одним из самых перспективных проектов за всю историю конкурса. Его автор - житель Металлургического района, спортсмен, волонтер Александр Татарников. Он с командой добровольцев совершал рейды по улицам района и выявлял деревья возле школ и детских садов, чьи ветви опускаются на проезжую часть и загораживают знак пешеходного перехода. Волонтеры производили эко-обрезку листвы и, тем самым, освобождали обзор пешеходного перехода, чтобы водитель мог видеть знак и людей на дороге. Команда Татарникова за три месяца обработала более 100 деревьев в Металлургическом районе и обезопасила около 20 пешеходных переходов.

- Как победитель конкурса «Эко-Проектор» я получил грант в размере 50 тысяч рублей. На эти средства мы с волонтерами закупили инвентарь, складную лестницу и средства индивидуальной защиты. После окончания проекта я попросился волонтером в «Зеленый город». За два года мы уже реализовали десятки проектов. Стараемся активно подключать молодежь. Хочу сказать большое спасибо «Мечелу» за такой конкурс! — поделился Александр Татарников.

В этом году грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» в третий раз открыл набор заявок на участие. Горожане присылают на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности. Жюри отбирает самые актуальные для региона предложения. Авторы инициатив получают средства на их воплощение, ежегодно это почти три десятка номинантов и суммы от 20 до 100 тысяч рублей. Прием заявок продолжается, итоги подведут в сентябре.

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