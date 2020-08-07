Курган на сутки оставят без холодной и горячей воды

На сутки в Кургане наступит засуха

Власти Кургана разослали предупреждение о масштабном отключении водоснабжения. Жителей попросили заранее запастись водой.

8 августа воду отключат в 00:00 в Кургане, Юргамыше, Кетово, а также микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Ремонтные работы планируется завершить в 24:00 того же дня. Отключение связано с ремонтом Арбинских водозаборных очистных сооружений.

Однако в «нормальном режиме» вода пойдет только с 9:00 следующего дня, а в Заозерном жилом массиве и на улице Дзержинского в 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана. Отключение не коснется микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Жителей города просят сделать необходимый запас воды заранее, потому что из-за большого разбора давление в сети снизится и на верхних этажах многоквартирных домов вода может закончиться раньше установленных сроков.

На время отключения воды «Водный Союз» должен организовать подвоз воды. После включения воду проверят на соответствие нормам СанПин, до получения результатов анализов использовать ее можно будет только для технических нужд.

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