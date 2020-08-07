Грузовик на трамвайных путях: в Челябинске произошло массовое ДТП

Грузовик завалился на бок Фото: читатель КП

Авария произошла сегодня утром на пересечении Свердловского тракта и улицы Автодорожной. В результате ДТП грузовик завалился рядом с трамвайными путями, участие в происшестивии приняли еще несколько машин.

По информации "ЧелябГЭТ", машина упала близко к рельсам, но движению трамваев ничего не препятствует, они продолжают ходить по расписанию.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД для оформления ДТП и установления обстоятельств.

Участие в ДТП приняли несколько машин Фото: читатель КП

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