Грузовик на трамвайных путях: в Челябинске произошло массовое ДТП

Грузовик завалился на бок Фото: читатель КП
Авария произошла сегодня утром на пересечении Свердловского тракта и улицы Автодорожной. В результате ДТП грузовик завалился рядом с трамвайными путями, участие в происшестивии приняли еще несколько машин.
По информации "ЧелябГЭТ", машина упала близко к рельсам, но движению трамваев ничего не препятствует, они продолжают ходить по расписанию.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД для оформления ДТП и установления обстоятельств.
Участие в ДТП приняли несколько машин Фото: читатель КП
Новость дополняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru