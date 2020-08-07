Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 31 июля 2020 года: еще четыре смерти среди заболевших

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

По данным Минздрава Челябинской области, количество заболевших коронавирусом в регионе составило 12 430 человек. За прошедшие сутки зафиксировали еще 95 случаев заражения. При этом количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось 8483 человек — за сутки еще 71 южноуралец покинул стены больницы. Под наблюдением врачей остаются 3726 человек.

Помимо этого, за прошедшие сутки умерло четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из них COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— хроническая аневризма, гипертоническая болезнь — мужчина, 79 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение — мужчина, 92 года;

— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 67 лет;

— хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек — женщина, 82 года.

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