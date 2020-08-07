Прокуратура Челябинской области продолжит проверку нелегальных ларьков, автостоянок и рекламных щитов

В администрацию города регулярно поступают жалобы о размещении нелегальных объектов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Челябинской области продолжит проверять информацию о нелегальных ларьках, автостоянок и рекламных конструкций. Только за прошедшие полгода благодаря действиям ведомства с улиц Челябинска убрали 230 ларьков, а также 1600 информационных и 474 рекламных конструкций.

— Благодаря принятому комплексу мер реагирования и взаимодействию органов прокуратуры, полиции и местного самоуправления в 2020 году в администрацию Челябинска поступило 322 заявления о незаконном размещении автостоянок, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Подготовлено 322 соглашения на сумму свыше 6,7 млн. рублей, в бюджет перечислено более 5,4 млн. рублей.

Прокуратура держит на постоянном контроле вопрос демонтажа незаконных объектов.

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