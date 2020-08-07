Челябинский облсуд разрешил осужденному экс-главе Копейска снова подать ходатайство о досрочном освобождении

В колонию Истомина отправили три года назад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил жалобу адвоката бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина. 27 июня 2017 года мужчину отправили в колонию за взяточничество, причем брал он у своих клиентов не только деньги, но и различный алкоголь и даже осетров, фаршированных семгой. Ему назначили наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, а также штраф в размере пяти миллионов рублей.

— Сегодня суд отменил постановление Копейского городского суда Челябинской области от 4 июня 2020 года, — рассказала пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — Данным судебным актом было прекращено производство по ходатайству адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания, в связи с нарушением срока повторной подачи ходатайства.

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