Стали известны результаты ЕГЭ курганских школьников

Учебный год выпускникам приходилось доучиваться в дистанционном формате. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году аттестат выдавали без ЕГЭ. Выпускники сами решали, хотят ли они сдавать экзамены.

ЕГЭ по русскому языку, который раньше был обязательным предметом, в этом году сдавали 1513 человек, Преодолеть порог смогли 1508. По этой дисциплине 4 стобалльника. Более 80 баллов смогли набрать 297 человек, а выше 90 — 128. Средний балл по городу вырос с 65,68% до 66,65%.

Математику профильного уровня для сдачи выбрали 882 человека, а справиться с экзаменом смогли 816. Выше 80 баллов получили 103 выпускника, более 90 — 8 выпускников.

С физикой справились 358 учеников (93,5% сдававших). 2 выпускника получили 100 баллов. 13 человек смогли набрать больше 90 баллов, 36 ребят — свыше 80. Средний балл по городу составил 50,64 (в 2019 году — 49,54).

Экзамен по химии сдавали 242 школьника, а перейти порог получилось у 199 человек. 100 баллов получили 3 выпускника. Выше 80 баллов — 11, больше 90 — 19 человек.

166 школьников (87,6%) преодолели минимальный порог ЕГЭ по информатике. Стобалльник в области 1, 23 человека получили больше 80 баллов, 8 ребят — 90.

С ЕГЭ по биологии справились 282 человека (90,7% от числа сдававших). 16 ребят набрали более 80 баллов, 3 человека — выше 90. Средний балл по городу — 50,8 (в прошлом году- 48,59).

326 человек выбрали ЕГЭ по истории, однако сдать экзамен смогли 291 ребят. 100 баллами может похвастаться один выпускник. 22 человека смогли набрать больше 90 баллов, 19 — более 80. Средний балл по городу составил 50,22 (в 2019 — 48,81).

Экзамен по географии сдал каждый из 55 участников. 2 человека набрали больше 80 баллов, столько же людей — свыше 90.

ЕГЭ по английскому сдали 152 человека (98,7% сдававших). Рубеж 80 баллов преодолели 43 человека, а 90 — 28 выпускников. Средний балл по городу составил 68,28 (в 2019 году — 63,75).

Обществознание, самый популярный экзамен по выбору, сдавали 830 человек, а перейти порог смогли 631 человека (76%). 100 баллов заработал 1 человек; свыше 80 баллов — 30, больше 90 — 16.

С заданиями по литературе справились 114 человек — это 92% сдававших. Свыше 80-ти баллов набрали 7 человек, а 90 — 5 человек.

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