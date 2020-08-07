В Кургане 80-летнюю женщину избили лопатой и изнасиловали

Пожилая женщина успела позвонить родственникам. Фото: СК по Курганской области

СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела жителя Целинного района, побившего лопатой и изнасиловавшего пенсионерку.

Пьяный мужчина ночью перелез через ворота, сломал замок и пробрался в дом 80-летней односельчанки. Испуганная пенсионерка, увидев постороннего, сразу же стала звонить своим родственникам. Мужчина подвернувшейся под руку лопатой ударил женщину по голове и телу, а после изнасиловал. На месте преступления убийцу поймали родственники пострадавшей, они удерживали его до приезда полиции. Пожилой женщине на месте была оказана первая помощь.

СК России по Курганской области предъявил мужчине обвинения в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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