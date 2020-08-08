В Челябинске на въезде в промзону перевернулось такси известного агрегатора

Такси перевернулось и упало на дорожное ограждение. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Накануне вечером на Свердловском тракте произошло ДТП с участием такси. По словам очевидцев, около 21:30 автомобиль Datsun с логотипа, брендированный под «Яндекс.Такси», сломался посреди дороги, где в него въехал Nissan Almera. После такси отскочило в проезжавшую рядом «двенадцатую».

В результате аварии девушка-пассажирка Nissan получила ушибы.

У японской иномарки — свердловские номера. Фото: Таксист «Карим» Челябинск/подслушано в такси/vk.com

По фотографиям видно, что у Nissan свердловские номера — возможно водитель ехал из соседнего региона и плохо ориентировался на дороге. Не исключено, что он не смог вовремя затормозить на мокром асфальте — в вечера в пятнице в городе лил дождь.

Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам сотрудникам Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что произошло ДТП с участием трех машин.

Отметим, что такси улетело в новое разделительное ограждение. В этом году на Свердловском тракте установили так называемые «тросовые барьеры» — стальные тросы на стойках. В ГИБДД рассказали, что мягкие конструкции якобы предотвращают тяжелые последствия и не дают машинам вылететь на встречку. В комментариях челябинцы уже начали спорить об их эффективности: одни говорят, что заборов не надо, потому что каждую неделю на них кого-нибудь «наматывает», другие утверждают, что благодаря этому на встречной полосе не случается пробок.

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