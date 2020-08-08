Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 августа 2020: статистика пошла на спад

Горожанам все сложнее соблюдать ограничения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 августа 2020 составило 12 621. За сутки вирус нового типа выявили у 96 южноуральцев. Отметим, что на этой неделе впервые за долгое время число новых зараженных упало ниже 100.

— За прошедшие сутки умерло два человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: 74-летний пациент — атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и 65-летний пациент — острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, сообщили в пресс-службе минздрава.

Сейчас на лечении находятся 3654 человека. Выписаны еще 166 человек, всего 8649 выздоровевших.

Самая актуальная информация по ситуации с заболеваемостью и снятии ограничений, — в нашей подборке.

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