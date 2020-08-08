Жительница Челябинска продавала запрещенные средства для похудения

Запрещенное вещество сбивает чувство голода
Фото: Евгения ГУСЕВА
До восьми лет лишения свободы грозит 36-летней жительнице Челябинска за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Женщина торговала сибутрамином, размещая в соцсетях объявления о продаже «эффективных препаратов для похудения».
Сибутрамин — производное амфетамина. Он подавляет чувство голода, но наносит серьезный удар по здоровью, вплоть до инсульта и инфаркта. В России препарат внесен в список сильнодействующих. Женщина привозила сибутрамин на машине из Казахстана.
— В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято порядка одного килограмма сибутрамина. Органами предварительного следствия доказано 18 эпизодов противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Женщину отпустили под подписку о невыезде. Полицейским также удалось установить покупателей сильнодействующиего вещества.
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