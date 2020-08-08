На трассе в Зауралье ОМОН задержал пьяного лихача

Бойцы ОМОН ехали в пункт дислокации и заметили пьяного водителя Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный житель Курганской области выехал на трассу «Иртыш». Нетрезвый водитель выдал себя, совершая опасные маневры на дороге. В это время по трассе ехали бойцы курганского ОМОНа «Скиф».

— Росгвардейцы остановили транспортное средство, за рулем которого был 49-летний житель Варгашинского района с явными признаками алкогольного опьянения, — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

Мужчину передали сотрудникам ГИБДД.

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