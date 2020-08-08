«Несут цветы даже мужчины»: в Челябинске появилась «Стена памяти» жертв домашнего насилия

Стена памяти появилась в переходе на площади Революции. Фото: «ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК»/vk.com

В подземном переходе на площади Революции, который этой весной очистили от ларьков, сделали «Стену памяти» жертвам домашнего насилия. Идея принадлежит городским феминистками.

На двух картонках — фотографии семь женщин, погибших от рук мужчин, и их истории. Среди них — уроженка Башкирии Оксана Алексеева, которую в приступе ревности зарезал муж на дороге в Саткинском районе; Елена Зарипова, которую застрелил из ружья муж-депутат; героиня «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которую муж сделал инвалидом, а потом собирал деньги на ее лечение.

«Стена памяти» не оставила равнодушными даже мужчин. Фото: «ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК»/vk.com

В память о погибших челябинцы принесли лампады и возложили цветы.

— Эти убийства как раз были совершены в период, когда домашнее насилие было декриминализовано. Некоторые из них обращались в полицию, но им не была оказана должная помощь, — пишут активистки в группе «ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК» во ВКонтакте.

Фото: «ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК»/vk.com

Они отметили, что в нашей стране нет профилактики домашнего насилия и отсутствуют государственные убежища для пострадавших.

Фото: «ФЕМИНИЗМ | ЧЕЛЯБИНСК»/vk.com

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