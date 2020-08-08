Ключи от мечты. В Челябинске 277 семей получили новые квартиры

В Челябинской области отмечают новоселья переехавшие из аварийны бараков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые квартиры в микрорайоне Чурилово, по ул. Эльтонской, в июле получили 277 семей из Челябинска, Коркино, Копейска. Высотки построили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Новые кварталы в Чурилово — это благоустроенные дворы с детскими площадками. Рядом — детский сад. Есть места для парковки. В планах — строительство второго детского садика и школы.

На решение глобальной задачи переселения в нынешнем году, по данным регионального минстроя, в нашем регионе будет направлено 2 млрд. руб. из областного и 454 млн. руб. из федерального, от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ускорение процессу придало поручение губернатора: активнее переселять жильцов аварийных домов.

В июне, на совещании с главами муниципалитетов, Алексей Текслер отметил: «Расселение аварийного жилья — важная социальная тема. Мы ей уделяем особое внимание. В рамках нацпроекта мы планируем расселить аварийный жилищный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 г. Мы поставили перед собой задачу — наиболее проблемные дома, признанные аварийными и после 2017 г, расселять в дополнение к планам по национальному проекту».

В нынешнем и будущем годах по нацпроекту «Жилье и городская среда» квартиры получат три тысячи жителей аварийных домов в 14 муниципальных образованиях региона.

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