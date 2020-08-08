В центре Челябинска загорелась больница

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Днем в субботу, 8 августа, произошел пожар в горбольнице №1 на улице Воровского. Горожане заметили густой черный дым, идущий от хирургического корпуса.
На место отправили шесть пожарных автоцистерн. Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Оказалось, что в подвале медучреждения вспыхнули старые вещи.
Пострадавших нет, больница работает в обычном режиме.
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