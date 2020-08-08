Пассажиры задержанного рейса из Челябинска пожаловались на отсутствие уборки в аэропорту

Ношение масок в аэропорту обязательно Фото: Андрей АБРАМОВ

Пассажиры утреннего рейса Челябинск — Москва, задержанного более чем на семь часов, пожаловались на плохие условия.

— За это время ни разу не покормили и, что немаловажно, ни разу не производилась санитарная обработка зала ожидания в целях соблюдения мер противовирусной безопасности. Пассажиры в большей части без масок и не соблюдаются нормы социальной дистанции, хотя все находятся в закрытом помещении, — написала челябинка Анна Шипина в паблике «Наш Челябинск».

Судя по фото, в аэропорту было не очень многолюдно. Фото: Наш Челябинск/vk.com

Согласно правилам, при задержке рейса больше четырех часов пассажирам положено горячее питание. В пресс-службе аэропорта прокомментировали, что за это отвечает авиакомпания.

— Ношение маски — обязанность каждого пассажира. Во время регистрации мы каждые 15 минут напоминаем об этом по громкой связи и каждые 30 минут когда нет регистрации, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

Рейс задержали более чем на семь часов. Скрин: cekport.ru

Что касается уборки помещения, в аэропорту заверили, что она проводится по графику. Все фиксируется в специальных журналах и камерах видеонаблюдения.

— Когда идет скопление людей, технику не используют — уборка проводится вручную. Возможно, пассажиры просто не заметили сотрудников клининговой службы, — добавили в пресс-службе.

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