«Искра попала в подвал»: МЧС назвало причину пожара в челябинской горбольнице №1

Всего на место ЧП было брошено 38 человек и 13 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По факту пожара в горбольнице №1 на улице Воровского начали административное расследование. Во время ремонта в четвертом корпусе, где произошло возгорание, рабочие нарушили технику безопасности.

Старые вещи дали сильное задымление. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Силами подрядной организации на первом этаже здания проводились демонтажные и сварочные работы. Через отверстие в полу искра попала в подвал, где загорелись вещи б/у, они и дали сильное задымление, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Любое происшествие на таких объектах не допустимо. Соблюдение требований пожарной безопасности здесь должно возведено в абсолют!

В МЧС отметили, что о возгорании практически одновременно оповестили пожарная сигнализация и сотрудники больницы.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огнем было охвачено 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Всего на место ЧП было брошено 38 человек и 13 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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