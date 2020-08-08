Штормовое предупреждение: в Челябинской области ожидаются грозы, град и туманы

В Челябинске ожидаются дожди и грозы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня ночью и завтра днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах — туманы, грозы, град, местами крупный. Такой прогноз дают синоптики челябинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью +13..+18, при прояснении до +8. Днем +23..+28, в горах и низинах +18..+23. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах 25-27 м/с.

МЧС выступило со штормовым предупреждением на 7-9 августа.

— Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах, — предупреждают в МЧС.

Накануне вечером на Челябинск обрушился сильный ливень. Улицы города превратились в Венецию, что вызвало нарекания на работу дорожников и коммунальщиков.

В соцсетях челябинцы пожаловались, что детсаду №10 на Барбюса, 1 затопило подвал.

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