Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 августа 2020 года: от вируса умер молодой мужчина

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области публиковал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 9 августа общее количество заболевших в регионе составило 12 714 человек. За прошедшие сутки зафиксировано еще 93 случаев заражение. Из больниц выписали 48 пациента, преодолевшего заболевания, а с начала пандемии насчитывается 8697 выздоровевших. Под присмотром специалистов остаются 3695 человек.

Помимо этого, за прошедшие сутки умерло четыре человека, у которых был диагностирован COVID-19. У одного из них, 36-летнего мужчины, смерть наступила от вируса, а у остальных коронавирус был сопутствующим заболеванием, умерли они от других причин:

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 79 лет;

— миелодиспластический синдром, рефрактерная анемия — мужчина, 57 лет;

— болезнь Бехтерева, гипертоническая болезнь — мужчина, 56 лет.

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