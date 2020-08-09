Жители Челябинска обнаружили боевую гранату во время уборки в гараже

Южноуральцы сразу сообщили о находке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о взрывоопасной находке поступила в Управление Росгвардии по Челябинской области. После сообщения на территорию частного дома по 2-му Томскому переулку выехала инженерно-техническая бригада ОМОН. По словам хозяев дома, они делали уборку в гараже и случайно нашли гранату среди старого хлама.

— Бойцы ОМОН установили, что предметом является боевая граната Ф-1, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В результате гранату транспортировали и передали специалистам экспертно-криминалистической службы областного Главка полиции.

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