В Челябинске мужчина пытался украсть кроссовки из магазина, надев их на себя

За челябинцем гнался охранник магазина Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытка украсть кроссовки из магазина произошла накануне вечером на Свердловском проспекте. Из местного торгового комплекса выбежали двое мужчин, один из которых кричал вслед убегавшему, чтобы тот вернул кроссовки. Произошедшее увидели сотрудники Росгвардии, патрулирующие территорию, и задержали мужчину.

— Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний челябинец, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. — Догонял его охранник спортивного магазина. Он пояснил, что задержанный похитил из магазина кроссовки стоимостью 5470 рублей, надев их на себя и выйдя за пределы кассовой зоны.

В результате челябинца отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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