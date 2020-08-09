В Челябинске 20 многоэтажек остались без воды

Воду обещают включить ближе к вечеру Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Коммунальная авария произошла в ночь на 9 августа на улице Российской, в районе дома № 222. Сотрудникам МУП «ПОВВ» пришлось отключить воду, поэтому утром местных жителей ждал неприятный сюрприз.

— Российская 222, повреждение на водоводе, ведутся аварийные работы, — сообщается на сайте ведомства.

Без воды остались жители ближайших домов на улицах Российская, Плеханова, Евтеева и Свободы. Коммунальщики обещают исправить ситуацию к вечеру.

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