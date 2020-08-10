«Мечел-Материалы» увеличили поставки продукции строительного назначения

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам июля увеличила отгрузку строительной продукции по сравнению с предыдущим месяцем работы.

На 16% выросла реализация минеральной добавки, производимой напомольно-смесительном комплексе. Минеральную добавку используют для улучшения качественных характеристик бетона, придания ему прочности. Увеличение реализации продукции строительного назначения связано с летним периодом строительного сезона.

На 13% выросла отгрузка извести. С ее помощью в доменных печах удаляют из чугуна и сырой стали лишние примеси, а также используют в качестве минеральной добавки в бетонную смесь в качестве частичной замены цемента. Она препятствует растрескиванию раствора и служит отличным вяжущим элементом.

За этот же период на 5% выросла отгрузка доменного щебня. Его получают путем дробления металлургического шлака. По своим характеристикам он не уступает природному щебню, но стоит на 20-30% дешевле. Переработка шлака также способствует сокращению отходов металлургического производства.

— В этот период года мы можем максимально задействовать отходы металлургического производства и переработать их в важные и экологичные продукты, — поясняет генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

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