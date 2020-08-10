Челябинскую область накроют грозы с ливнями, градом и сильным ветром

Экстренное предупреждение о надвигающемся шторме объявило МЧС. Фото: Ольга Келлер

МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области. По данным ведомства, сегодня, 10 августа, в отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-27 м/с.

— Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, — предупредили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. — Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровня воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

По данным челябинского гидрометцентра, 10 августа температура воздуха на Южном Урале, несмотря на непогоду, днем прогреется до +20... +25 °С, в горах — до +14..+19 °С.

В Челябинске столбики термометров в светлое время суток покажут значения +21..+23 °С.

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