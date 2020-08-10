Небо над Челябинском озарило фиолетовое свечение

Вот так выглядит ночное небо в Чурилово. Фото: vk.com/churilovo
Этой ночью небо над микрорайоном Чурилово окрасилось в фиолетовый цвет. Очевидцы сняли удивительное явление на телефон и поделились фотографиями в соцсетях.
Очевидцы сняли необычное синие над Челябинском. Фото: vk.com/churilovo
Неоновое небо над микрорайоном Чурилово. Фото: vk.com/churilovo
Фото: vk.com/churilovo
Фото: vk.com/churilovo
Местные жители предположили, что свечение исходит из теплиц, расположенных неподалеку. Возможно, свет от ламп и раскрасил небо в неоновый цвет.
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