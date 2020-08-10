Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 августа 2020 года: умерли 4 женщины

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав огласил данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 10 августа зарегистрировали 89 новых случаев. Всего в регионе 12803 человека заболели COVID-19, из них 3690 пациентов находятся под наблюдением врачей.

За прошедший день выписали 90 человек. 8787 южноуральцев уже переболели коронавирусом.

Также за сутки погибло четверо заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 41 год: гипертоническая болезнь, концентрическая гипертрофия миокарда;

— пациентка, 56 лет: хронический лейкоз;

-пациентка, 84 года: сахарный диабет с поражением почек, хроническая сердечная недостаточность;

— пациентка, 79 лет: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет.

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