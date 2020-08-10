В Челябинске белого медведя оставили в клетке на жаре

Вот так выглядит клетка с медведем возле пляжа на Шершнях. Фото: vk.com/nashchelyabinsk

Возле пляжа на Шершнях челябинцы заметили клетку с белым медведем. На фото видно, что в вольере у животного нет никакой воды или места, где он может охладиться. Очевидцы рассказывают, что клетка к тому же жутко воняет.

Фото: vk.com/nashchelyabinsk

Горожане переживают за узника, ведь недавно в Челябинске стояла 30-градусная жара.

— Белым медведям обязательно нужна холодная вода, тем более у нас все лето была жара. Тут люди не выдерживают, а это несчастное животное, — пишет пользователь соцсетей.

Однако челябинцы зря подняли шум и начали ругать хозяина животного. Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян рассказал, что этот медведь живет там уже 6 лет, и владелец о нем хорошо заботится.

— Это не белый, а бурый медведь. Он там живет с рождения. Неоднократно выезжали туда, проверяли. Все с ним нормально. Он не грязный, просто шерсть светлая. Его и кормят хорошо, и вода у него есть, и берлога есть. Хозяин готов хоть завтра отдать кому-нибудь. Приезжайте — забирайте. Но, к сожалению, медведи сегодня никому не нужны, — объяснил КП-Челябинск Карен Даллакян.

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