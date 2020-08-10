Житель Челябинской области выращивал 55 кустов конопли у себя во дворе

Полицейские изъяли нелегальный сад. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

В Коркинском районе 43-летний житель поселка Роза выращивал коноплю прямо во дворе частного дома. Горе-садовод обустроил теплицу, в которой культивировал запрещенные растения.

Но «ботанику» пришлось попрощаться со своим дурманящим садом. Полицейские изъяли 55 кустов конопли весом более 1,5 кг и 15 гр марихуаны. На хозяина нелегальной рассады завели уголовное дело (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

— Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемом, — сообщили в пресс-службе МВД Челябинской области.

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