Без волшебного пенделя работается с трудом: общественники оценили воскресную инспекцию губернатора по районам Челябинска

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В минувшее воскресенье, 9 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в рейд по районам Челябинска. Глава региона вместе с мэром города решили проверить, как ведутся работы по благоустройству территорий. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в тур под условным названием «Большая инспекция», начатым еще на прошлой неделе, теперь вошло посещение нескольких ключевых объектов: футбольного стадиона, участка набережной Миасса, берега Смолино, пешеходной зоны вдоль проспекта Победы. Даже дождь не стал помехой для тщательной проверки, как подрядчики выполняют условия контрактов. И работой некоторых губернатор остался недоволен, не скрывая этого.

— Подрядчиков (почти традиционно) застукали врасплох и пригрозили черными списками. Чувствуется, последним китайским предупреждением они не отделаются. Увы, без волшебного пенделя пока работается с трудом, но систематические контрольные поездки первых лиц однажды принесут свои плоды, будьте уверены, — добавляют авторы «Челябушки». — Не важно, есть ли тут двойное дно — усиление активности губернатора и мэра перед выборами в ЗСО (оба и количественно, и качественно меняют рейтинги своей фракции) или душа болит за место жительства. Самому городу при столь въедливых «инспекторах» явно лучше — чище и опрятнее будет.